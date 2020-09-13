Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,05

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье составил 1,05, в Москве - 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в субботу, коэффициент оказался ниже единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - Красноярском крае (0,97).

Выше всего показатель в Подмосковье - 1,08, в Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях он равен 1,05, в Иркутской - 1,04, в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе - 1,03. В Воронежской области показатель снизился до 1,02.

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась в первой половине августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.