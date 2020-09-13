{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ЗАГСах Архангельской области возобновили торжественные регистрации брака

Теперь на церемонии бракосочетания может присутствовать неограниченное число гостей

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Торжественные регистрации брака без ограничения числа гостей возобновили в ЗАГСах Архангельской области, говорится в воскресенье в сообщении пресс-служба администрации региона.

"В территориальных отделах ЗАГС Архангельской области возобновляется торжественная регистрация брака. Теперь государственная регистрация заключения брака осуществляется в торжественной обстановке без ограничений по численности гостей", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее из-за возможности распространения новой коронавирусной инфекции число присутствующих на торжестве могло быть не более восьми, включая жениха и невесту.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 11 775 случаев заболевания, больше всего заболевших в Архангельске.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19
Мишустин поздравил писателя Альберта Лиханова с юбилеем
Премьер отметил, что председатель Российского детского фонда является настоящим классиком детской и юношеской литературы
Читать полностью