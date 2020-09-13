В ЗАГСах Архангельской области возобновили торжественные регистрации брака

"В территориальных отделах ЗАГС Архангельской области возобновляется торжественная регистрация брака. Теперь государственная регистрация заключения брака осуществляется в торжественной обстановке без ограничений по численности гостей", - говорится в сообщении.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Торжественные регистрации брака без ограничения числа гостей возобновили в ЗАГСах Архангельской области, говорится в воскресенье в сообщении пресс-служба администрации региона.

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Ранее из-за возможности распространения новой коронавирусной инфекции число присутствующих на торжестве могло быть не более восьми, включая жениха и невесту.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 11 775 случаев заболевания, больше всего заболевших в Архангельске.