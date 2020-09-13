{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил писателя Альберта Лиханова с юбилеем

Премьер отметил, что председатель Российского детского фонда является настоящим классиком детской и юношеской литературы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил председателя Российского детского фонда писателя Альберта Лиханова с 85-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Вы один из самых ярких писателей, настоящий классик детской и юношеской литературы, на произведениях которого выросло несколько поколений читателей. Особой благодарности заслуживает ваша активная общественная деятельность. Благодаря Российскому детскому фонду маленьким пациентам оказывается медицинская помощь, проводятся сложные операции, в разных регионах страны открываются новые библиотеки", - отметил глава правительства.

Альберт Лиханов - российский писатель и общественный деятель. Автор романов "Мой генерал", "Русские мальчики", "Мужская школа", повестей "Чистые камушки", "Обман", "Голгофа", "Благие намерения" и др. Основатель и председатель Российского детского фонда (1987).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛиханов, Альберт Анатольевич
Пандемия COVID-19
В ЗАГСах Архангельской области возобновили торжественные регистрации брака
Теперь на церемонии бракосочетания может присутствовать неограниченное число гостей
Читать полностью