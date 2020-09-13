В Ленобласти установили памятник Герою России Михаилу Малафееву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Памятник Герою России, участнику антитеррористической операции на Северном Кавказе в конце 1990-х годов, генерал-майору Михаилу Малафееву установили в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

"Военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, установили памятник Герою России, генерал-майору Михаилу Малафееву", - говорится в сообщении.

В ходе торжественного митинга военнослужащие возложили цветы к основанию памятника, почтили память героя минутой молчания и отдали воинские почести. В церемонии приняли участие друзья и сослуживцы Малафеева, его дочери и вдова.

Проект памятника разработали военнослужащие бригады совместно с руководством проекта "Аллея российской славы".

Михаил Малафеев родился 25 мая 1956 года в городе Находке Приморского края. В 1977 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. Служил на командных должностях в группе советских войск в Германии, Закавказском и Туркестанском военных округах, Заполярье. В 1999 году участвовал в антитеррористической операции на Северном Кавказе. Указом президента РФ от 9 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе ему посмертно присвоили звание Героя России.