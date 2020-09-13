Победителем турнира "Сила Победы" в Приморье стали школьники из Большого Камня

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Команда школьников "Юный десантник" из города Большой Камень Приморского края стала победителем военно-спортивных соревнований в рамках приуроченного к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны фестиваля "Сила Победы", который прошел во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в оргкомитете турнира.

"Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд школьников из Большого Камня, Дальнегорска, Владивостока и Находки. Они соревновались в сборке автомата Калашникова на время, метании гранаты, стрельбе, оказании первой медицинской помощи, выполнении комплекса ГТО и других дисциплинах. По результатам всех испытаний лучшие баллы показала команда "Юный десантник" из Большого Камня", - сообщил представитель оргкомитета.

Из-за дождя организаторам пришлось сократить часть неспортивной программы фестиваля. Тем не менее, все победители получили кубки, медали, а также ценные призы. Среди них палатки, походные котелки, спортивные снаряды, которые необходимы детским клубам.

Фестиваль прошел 12 и 13 сентября на площадке водно-спортивного центра ЦСКА во Владивостоке. Он стал частью чемпионата Военно-морского флота России по гребно-парусным видам спорта, который продлится до 19 сентября. По подсчетам оргкомитета, за два дня, несмотря на погоду, фестиваль посетило до 800 зрителей.

Кроме детей, краевые награды за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни получили военнослужащие и заслуженные деятели спорта. Награды вручил губернатор края Олег Кожемяко.