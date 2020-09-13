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Пандемия COVID-19

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране

Себастьян Курц считает, что скоро Австрия достигнет отметки в 1 000 заболевших в сутки

ВЕНА, 13 сентября. /ТАСС/. Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции начинается в Австрии. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Себастьян Курц.

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"Происходящее сейчас - это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно", - приводит заявление Курца Австрийское агентство печати.

"Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки", - проинформировал канцлер.

Курц призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски. "Будут трудные осень и зима для всех нас. Вот почему сейчас мы все призваны справиться с вызовами грядущих месяцев с той же дисциплиной и вниманием, которые проявили весной", - добавил он.

Австрия с 14 сентября на фоне увеличения статистики заболеваемости расширяет обязательный масочный режим на все закрытые помещения в сфере торговли, предоставления услуг и общественные учреждения. Ранее он действовал только в супермаркетах, на почте, в банке и общественном транспорте. Число участников массовых мероприятий также будет ограничено. В общей сложности в этой стране из 33 159 заразившихся выздоровели 26 760 человек, 756 умерли.

Теги
АвстрияКурц, СебастьянПандемия COVID-19
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