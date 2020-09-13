В РФПИ рассказали о сотрудничестве по поставкам вакцины от коронавируса с 50 странами

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала .

"Нам надо тоже очень реалистично исходить из того, что пока мы можем произвести только определенное количество вакцин. Поэтому мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20 [странах], в которых мы очень сильно продвинулись", - сказал он.

Дмитриев отметил, что одобрение российской вакцины возможно уже в октябре - ноябре этого года. "Во многих [странах] мы запускаем клинические испытания <...> и считаем, что одобрение нашей вакцины уже возможно в октябре - ноябре. Поэтому мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнерству с Россией", - пояснил глава фонда.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Первую партию новой вакцины произвели 15 августа.