Открытие фестиваля кино и театра "Амурская осень" впервые прошло онлайн

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялась в воскресенье в Благовещенске. Впервые за 18-летнюю историю оно прошло в режиме онлайн - трансляция велась по местному телевидению, а также в "Instagram" партнеров форума и на официальной странице фестиваля.

Церемония открытия прошла в Амурском драматическом театре, ее вел президент фестиваля, продюсер, сценарист и актер Сергей Новожилов.

"Время непростое, поэтому церемония необычная. Все те, кто бывал на "Амурской осени" в прошлые годы, помнят, что у нас, как и на всех крупных киносмотрах, была звездная дорожка. Из соображений безопасности в этом году нам запрещено проводить красную дорожку", - сказал Новожилов.

Президент фестиваля поблагодарил губернатора Амурской области Василия Орлова и главу регионального Роспотребнадзора Ольгу Курганову, которые подписали постановление, разрешающее проведение фестиваля. "Я прослезился в Москве, потому что, по сути, оставалось 22 дня до начала фестиваля. Знаю, что мои коллеги находились в таком же цейтноте, и я безумно счастлив, что мы открылись", - отметил президент фестиваля.

По словам исполнительного директора фестиваля Ольги Смирновой, из-за эпидемиологической обстановки пришлось внести изменения в программу и в формат проведения некоторых мероприятий. "Главные изменения - отказ от звездной дорожки и от некоторых мероприятий, где не сможем проконтролировать соблюдение социальной дистанции и обеспечить все меры безопасности. Сокращена программа антрепризных спектаклей - вместо 12-13 спектаклей в конкурсе будет всего семь, часть мероприятий вынесена на улицу - это новый формат фестиваля "Открытый кинотеатр", - сказала она.

Итоги кинофестиваля подведут 20 сентября. Как отмечают организаторы, в этом году впервые обладатели Гран-при, помимо статуэток в виде золотых журавликов и дипломов, получат денежные премии.

Программа фестиваля

Фестиваль кино и театра "Амурская осень" проходит в Амурской области в 18-й раз. В этом году его гостями станут известные артисты, режиссеры, телеведущие. Многие участники уже приехали в Благовещенск - это российские актеры театра и кино Александр Половцев, Марина Яковлева, Андрей Андреев, Иван Соловьев и другие.

Конкурс полнометражных фильмов состоит из 13 кинолент, 12 из которых будут премьерными. Жюри программы игровых полнометражных фильмов возглавит советская и российская актриса, режиссер Наталья Бондарчук. Зрители и члены жюри программы короткометражных фильмов оценят 24 фильма. Жюри этой конкурсной программы возглавила заслуженная артистка РФ Татьяна Яковенко. В программе антрепризных спектаклей семь постановок. Их оценит жюри под председательством народного артиста РФ Бориса Щербакова.