В реабилитационном центре для инвалидов в Калининградской области обнаружили коронавирус

ТАСС, 13 сентября. Заражение коронавирусом выявлено у воспитательницы одного из реабилитационных центров для детей с инвалидностью в Калининградской области. В результате, 36 человек, в числе которых дети и сотрудники центра, ушли на домашний карантин, сообщили в воскресенье в оперштабе по борьбе с распространением новой инфекции в регионе.

"Среди заболевших (инфицированных): воспитатель реабилитационного центра для инвалидов (контактные 36 человек, дети и сотрудники направлены на домашний карантин, установлено меднаблюдение)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оперштабе, случай заражения в учреждении пока единичный, поэтому говорить о возникновении очага на сегодня рано. У всех воспитанников и сотрудников центра, контактировавших с инфицированной, никаких симптомов нет. Помещения, в которых работала заболевшая воспитательница, были продезинфицированы. В случае, если среди контактного круга так и не возникнет заболевших, вернуться к обычной работе в реабилитационный центр они смогут через две недели.

Всего за время пандемии в Калининградской области выявили 3 744 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 32 человека, среди них четверо учащихся школ, которые заразились после контакта с инфицированными родственниками, шесть медработников, а также учитель начальных классов школы №3 города Черняховск. "С учетом распространения инфекции среди преподавателей, школа временно переведена на дистанционное обучение до 17 сентября", - добавили в оперштабе.