Горячая линия по вопросам питания в школах заработает в Подмосковье с 14 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Горячу линию по вопросам организации горячего питания в подмосковных школах запустят 14 сентября. Родители смогут проконсультироваться до 5 октября, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области с 14 сентября по 5 октября 2020 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в школах. Интересующие вас вопросы по организации питания детей в общеобразовательной организации, качественным характеристикам продуктов, используемым для приготовления блюд, порядку мониторинга и общественного (родительского) контроля, а также другие вопросы вы сможете задать по телефонам горячей линии", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Подмосковье организовали круглосуточную работу Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Жители могут обратиться по номеру 8 (800) 555-49-43. Также консультации проводят специалисты территориальных отделов Роспотребнадзора по Подмосковью.