В Нижегородскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

"Пока это небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников из учреждений здравоохранения региона. Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

ТАСС, 13 сентября. Вакцинация медицинских работников Нижегородской области от коронавирусной инфекции начнется в понедельник, первая партия препарата поступила в регион в воскресенье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Вакцинация в добровольном порядке начнется в понедельник, отмечается в сообщении. В первую очередь прививки получат медработники, которые не переболели коронавирусом и не имеют иммунитета.

"Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока прививки не будут делаться людям пожилого возраста и детям", - цитирует пресс-служба Никитина.

В Нижегородской области, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, выявили 29 657 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 159 за последние сутки. Выздоровели 26 398 человек, 520 умерли.