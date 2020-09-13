Родственникам передали 11 российских детей, вывезенных из Сирии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать российских детей из 15 вывезенных из сирийских лагерей 9 сентября переданы родственникам. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

"Сегодня родственникам были переданы 11 российских детей, вывезенных из Сирийской Арабской Республики", - сообщает пресс-служба.

"Одиннадцать детей наконец-то вернутся домой к родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию. Но еще четыре ребенка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает. Мы в ближайшее время навестим их, обговорим с врачами дальнейший план лечения", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам, что в среду в Россию из Сирии были доставлены 15 детей. Среди них есть раненые, они направлены на лечение. По ее словам, это девять мальчиков и шесть девочек в возрасте от двух до 17 лет. В дальнейшем они будут направлены в Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню и Астрахань.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента России Владимира Путина. В 2017 году при аппарате Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. По данным пресс-службы детского омбудсмена, за время работы комиссии из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в РФ возвращены 182 ребенка - 122 из Ирака и 60 из Сирии.