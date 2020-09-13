В Роспотребнадзоре рассказали, как школы будут работать в 2021 году

"Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется. СанПиН действуют до 1 января 2021 года. Но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать", - рассказала она.

Главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина отметила, что сейчас достаточно сложно спрогнозировать, когда стабилизируется ситуация в стране, а также когда будут сняты все ограничения. "Кроме того, в разных регионах ситуация разная. И, естественно, снятие ограничительных мероприятий в каждом субъекте проводится по-разному. Так что пока все санитарные правила должны исполняться", - добавила она.

Новые правила

Новый учебный год в условиях пандемии начался в России с учетом требований Роспотребнадзора. К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп и классов. Рекомендуется проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или же в помещении, закрепленном за одним классом. Исключение составляют физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах.

Все массовые мероприятия в учебных заведениях с участием нескольких классов и групп запрещены до января 2021 года. Если у учащегося выявят коронавирус, Роспотребнадзор проведет эпидемическое расследование и все контактные лица будут направлены на карантин на 14 дней, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. В случае, если заразится учитель, школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин, на замену придет другой учитель, который проведет занятия для детей в очном формате.

Родительские собрания теперь будут проходить в онлайн-формате, доступ родителей в школы ограничат. Единый звонок в школах будет отменен, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен.