Власти Краснодара готовы предоставить вторую гостиницу для жильцов сгоревшего дома

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Количество жильцов многоквартирного дома в Краснодаре, где в ночь на воскресенье выгорел мансардный этаж, временно размещенных в гостинице "Кавказ", увеличилось до 76. Власти города готовы выделить для размещения людей еще одну гостиницу, сообщает в воскресенье пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что временное проживание в гостинице "Кавказ" было обеспечено для 63 человек, включая троих детей, размещение людей продолжается.

"В гостинице "Кавказ" уже размещены 76 человек, заселение продолжается. При необходимости будет выделена еще одна гостиница. Также с 13 сентября на месте организован прием специалиста УФМС - жителям уже помогают с восстановлением документов", - приводит пресс-служа слова замглавы города Андрея Дорошева.

В пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю в свою очередь сообщили, что за помощью обратились более 400 жителей многоквартирного дома.

"По состоянию на 14:00 за помощью обратились 414 человек, в том числе 46 детей. В расселении нуждаются 179 человек, в том числе 25 детей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в пункте временного размещения в гостинице "Кавказ" размещено 89 человек, в том числе шесть детей, в гостинице "Москва" - три человека, в том числе один ребенок. Еще 87 человек, в том числе 18 детей, на личном транспорте выдвинулись в гостиницу "Кавказ".

В новость внесены изменения (16:05 мск) - добавлен комментарий МЧС.