В Чите открыли мемориальную доску Леониду Брежневу

ЧИТА, 13 сентября. /ТАСС/. Командование учебного центра Восточного военного округа (ВВО) в Чите в воскресенье открыло на территории учреждения мемориальную доску генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В 30-х годах он служил в Забайкалье, сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО.

"Монумент украсил воинскую часть, в которой в период с 1935 по 1937 год служил будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. Как известно, он был курсантом и политруком танковой роты учебной воинской части. Здесь же получил свое первое офицерское звание - лейтенант", - уточнили в пресс-службе.

Открытие, в котором приняли участие члены общественного совета при Министерстве обороны России, приурочили к Дню танкиста. Как уточнили в ВВО, на территории части также есть музей, посвященный службе Леонида Брежнева, где представлены исторические документы, фотографии, бюст генсека и другие экспонаты.