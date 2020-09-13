Власти Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Чехию захлестывает вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, и доступных мощностей больниц может не хватить для госпитализации зараженных с тяжелыми признаками вызываемого им заболевания. Об этом заявил в воскресенье уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула, выступая по Чешскому телевидению.

"Вторая волна [пандемии] уже здесь, - подчеркнул он. - Мы можем говорить о ней. Вторая волна [пандемии] началась [в Чехии]".

В республике ежедневно возрастает суточный показатель новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темпы ее распространения стали одними из наиболее высоких среди стран Евросоюза.

В данный момент, по мнению Прымулы, для властей главное - остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных. В противном случае, по его словам, уже примерно через полтора месяца в республике окажется острая нехватка койко-мест для больных с осложнениями, вызываемых вирусом. "Если бы мы не вводили никаких [социальных] ограничений, то уже в конце октября достигли бы предела [действующих больничных] мощностей", - сказал эксперт. Он, в частности, считает возможным восстановить удаленное обучение в чешских вузах, а в школах обязать учеников не снимать медицинские маски.

Рекордный прирост числа инфицированных коронавирусом нового типа зафиксирован в воскресенье в Чехии. За прошедшие сутки в республике выявлен 1 541 заразившийся. К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 35 401. За последние более чем полгода от вызываемых вирусом осложнений в республике умерли 453 жителя, 21 209 вылечились.