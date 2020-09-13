Североатлантический циклон принесет сильный ветер в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Североатлантический циклон "Рената" принесет в Петербург сильный ветер и низкое атмосферное давление, написал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в акваторию Белого моря с запада выйдет очередной североатлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами "Рената". Он станет причиной резких колебаний атмосферного давления. Основным неблагоприятным фактором сегодняшней погоды в Петербурге станет сильный и порывистый ветер. По направлению он ожидается западным, его скорость составит 6-11 м/с, а в порывах будет достигать 16-21 м/с, что вновь может стать причиной разрушения ветхих конструкция и повалить больные деревья, а также вызвать нагонное наводнение", - написал он.

Леус добавил, что к 11:00 мск скорость ветра в порывах, зафиксированная на городской метеостанции, достигла 12 м/с, а в Пулково - до 17 м/с. "Температура воздуха 14-16 градусов, по области - 12-17 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, с порывами 16-21 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы", - отметил синоптик.

Пресс-служба Русского музея на своей странице "ВКонтакте" ранее сообщала, что из-за непогоды закрыли для посещения Летний и Михайловский сады. По данным местных СМИ, в одном из районов города пошел сильный град.

В пресс-службе предприятия "Ленсвет" рассказали, что в Петербурге в усиленном режиме идут восстановительные работы на сетях уличного освещения, которые повредили поваленные ветром деревья. Сейчас в компанию направили более 20 заявок, удар стихии преимущественно пришелся на Петроградский, Курортный, Красногвардейский, Московский и Кронштадтский районы. Более 20 бригад "Ленсвета" ликвидируют последствия непогоды, в вечернюю и ночную смены привлекут дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за штормового ветра и ожидаемого повышения уровня воды в дельте Невы до критических значений.