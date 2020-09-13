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Пандемия COVID-19

Зрители вернулись в кино, вторая волна в Европе. Главное о коронавирусе за 13 сентября

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 062 811 случаев заражения, из них новых — 5 449. За сутки умерли 94 человека, за весь период — 18 578.
  • В России за неделю вновь выявили больше заразившихся коронавирусом, чем вылечили. С 7 по 13 сентября штаб сообщил о 37 306 заразившихся против 35 179 неделей ранее.
  • Кабмин выделил дополнительные 1,89 млрд рублей на выплаты соцработникам, помогающим пациентам с коронавирусом, и специалистам из групп риска.
  • Российский фонд прямых инвестиций взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Одобрение российской вакцины возможно уже в октябре-ноябре этого года.
  • Количество зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд превысило 1 млн человек впервые с марта 2020 года.

Москва

  • Всего зафиксировано 271 097 случаев заражения, из них новых — 650 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано почти 28,8 млн. случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Австрии и Чехии заявили о начале второй волны пандемии в своих странах.
  • Венесуэла продлила запрет на внутренние и международные полеты на 30 суток, до 12 октября.
Теги
Пандемия COVID-19
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