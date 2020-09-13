Зрители вернулись в кино, вторая волна в Европе. Главное о коронавирусе за 13 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 062 811 случаев заражения, из них новых — 5 449. За сутки умерли 94 человека, за весь период — 18 578.
- В России за неделю вновь выявили больше заразившихся коронавирусом, чем вылечили. С 7 по 13 сентября штаб сообщил о 37 306 заразившихся против 35 179 неделей ранее.
- Кабмин выделил дополнительные 1,89 млрд рублей на выплаты соцработникам, помогающим пациентам с коронавирусом, и специалистам из групп риска.
- Российский фонд прямых инвестиций взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Одобрение российской вакцины возможно уже в октябре-ноябре этого года.
- Количество зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд превысило 1 млн человек впервые с марта 2020 года.
Москва
- Всего зафиксировано 271 097 случаев заражения, из них новых — 650 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано почти 28,8 млн. случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Австрии и Чехии заявили о начале второй волны пандемии в своих странах.
- Венесуэла продлила запрет на внутренние и международные полеты на 30 суток, до 12 октября.