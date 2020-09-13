МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МВД России в ходе голосования не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано", - сказал он, выступая в ЦИК, отметив, что также не выявлено нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

По словам представителя МВД, ведомство получило 2 539 сообщений о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования.

"По состоянию на сегодняшний день с начала избирательной кампании всех уровней в органы внутренних дел поступило 2 539 сообщений разной направленности. За сегодняшний день с момента открытия избирательных участков поступило 320 сообщений по состоянию на 16:00", - сказал он.

По словам Горового, эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, вмешательства в работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней.

Вброс ложной информации

МВД также выявило массированные вбросы ложной информации для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации во время выборов. "Из некоторых [сообщений о нарушениях] <...> мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ", - сказал Горовой.

По данным МВД, около 30% из более чем 10 тыс. россиян, находящихся в изоляторах временного содержания и в приемниках для отбывающих административный арест, проголосовали на выборах.

"В изоляторах временного содержания, в приемниках для содержания административно арестованных [по состоянию] на утро находилось более 10 тыс. граждан. Им всем была предоставлена возможность обратиться в участковые избирательные комиссии, этим правом воспользовались до 30% граждан нашей страны, находящихся в наших спецучреждениях", - сказал Горовой.