СК оценит деятельность чиновников, которые ввели в эксплуатацию сгоревший в Краснодаре дом

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае дадут правовую оценку действиям чиновников, в полномочия которых входил ввод в эксплуатацию жилого дома на Российской улице в Краснодаре, где в ночь на воскресенье произошел пожар, сообщили ТАСС в краевом управлении СК РФ.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в полномочия которых входил контроль и надзор за организацией строительства многоквартирного дома и ввода данного объекта в эксплуатацию. Кроме того, следователи проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку пожарной безопасности", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. Дом был самостроем, он введен в эксплуатацию по решению суда.