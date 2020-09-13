Пострадавших при пожаре в Краснодаре начали размещать во второй гостинице

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Жильцов многоквартирного дома в Краснодаре, где ночью произошел крупный пожар, начали размещать в гостинице "Москва", сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов. Ранее погорельцев размещали в гостинице "Кавказ".

"Продолжаем оказывать помощь жильцам дома на улице Российской, где ночью произошел пожар. В настоящее время в гостинице "Кавказ" размещены 103 человека, из них 14 детей. Начала принимать погорельцев и гостиница "Москва", там сейчас семь человек, включая двоих детей, ожидается прибытие и других жильцов дома. Всем обеспечено горячее питание", - написал Первышов.

По его словам, в гостинице "Москва" может быть размещено около 100 человек. "Общий запас, который есть для расселения жителей, составляет 600 мест, так что разместить мы готовы всех желающих", - добавил мэр Краснодара.

Он также уточнил, что в настоящее время в доме, где произошел пожар, проводят разбор опасных конструкций.

"Жители в сопровождении сотрудников полиции и казаков постепенно заходят в квартиры, чтобы забрать свои документы, ценности и необходимое имущество. Рядом с домом размещен городской оперативный штаб, где готовы ответить на все вопросы. Там же для жильцов сгоревшего дома есть вода и сухой паек. Составлен список тех, кто проживал в квартирах, которые сгорели полностью, там пока 77 человек. Им оказывается вся необходимая помощь", - добавил Первышов.