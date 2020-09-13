У посольства Белоруссии в Москве проходит очередная акция протеста

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Акция против признания итогов выборов в Белоруссии проходит у посольства республики в Москве, полиция никого не задерживает, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие стоят с бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции и плакатами, поют песни и скандируют лозунги. Полиция никого не задерживает, но просит собравшихся не скапливаться на тротуаре.

На противоположной стороне тротуара выстроились члены общественной организации НОД. Они держат в руках государственные флаги Белоруссии и флаг СССР. "Нодовцы" всячески провоцируют собравшихся - в частности, называют их "фашистами". Один из активистов с государственным флагом Белоруссии прошел вдоль цепи оппозиционеров, неся флаг над их головами.

Всего у посольства собралось около 150-200 оппозиционеров и порядка 10-15 "нодовцев", который включают на колонке советские военные песни. Протестующие в ответ включают на своих колонках песни Виктора Цоя, Ляписа Трубецкого и композицию "Стены рухнут!", ставшие своеобразным музыкальным символом протестов в Белоруссии.

Люди собираются у посольства практически каждый день уже больше месяца.