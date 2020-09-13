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Госпитализация Алексея Навального

Москалькова может обратиться к коллегам в ФРГ по поводу Навального в случае его просьбы

Ранее омбудсмен сообщала, что к ней никто не обращался по вопросу об оказании помощи Навальному
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что сможет обратиться к коллегам в Германии по поводу ситуации с Алексеем Навальным, если от него или его представителей поступит такая просьба.

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"В соответствии с законом я в праве осуществлять комплекс мероприятий только при волеизъявлении лица, которое считает, что права его нарушены. То есть при наличии обращения его, его родственников или адвоката", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, обращалась ли она к немецким коллегам по ситуации с Навальным.

8 сентября уполномоченный сообщала, что к ней никто не обращался по вопросу об оказании помощи Навальному.

"Нужно, чтобы доказательства были собраны, было установлено лицо, которое участвовало в отравлении <...> Так как он [Навальный] сейчас вышел из комы, то, наверное, Алексей даст какие-то сведения важные для того, чтобы рассеять сомнения или пролить свет на истинную ситуацию", - сказала омбудсмен.

Теги
ГерманияРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаГоспитализация Алексея Навального
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