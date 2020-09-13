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Единый день голосования - 2020

В Саратовской области членов избиркома удалили с участка за фотографирование голосовавших

По словам первого замглавы МВД России Александра Горового, это единственный случай по стране

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Членов избирательной комиссии в Саратовской области удалили из помещения участка за фотографирование голосовавших. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

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"По стране мы имеем всего один факт в Саратовской области, где решением суда члены избирательной комиссии с решающим голосом и совещательным голосом были удалены из помещения для голосования в силу того, что в нарушение закона они фотографировали граждан, которые приходили отдавать свой голос за того или иного кандидата", - сказал Горовой.

Также в России были случаи недопуска в помещение для голосования в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил из-за пандемии коронавируса.

Теги
РоссияСаратовская областьЕдиный день голосования - 2020
Пандемия COVID-19
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