Более 500 мешков мусора собрали участники международной акции "Чистый Берег" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 мешков мусора и более 400 автомобильных покрышек собрали участники седьмой международной экологической акции "Чистый берег" на южном побережье Финского залива в Санкт-Петербурге. Всего в акции приняли участие более 500 человек, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства города.

"Экоактивисты собрали более 500 мешков мусора и вывезли более 400 автомобильных покрышек с южного побережья острова Котлин. Участниками акции стали студенты, представители различных общественных организаций, представители городских администраций, волонтеры, а также небезразличные жители города. Всего участие приняли более 500 человек", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, уже третий год подряд проводится мониторинг морского мусора на пляже с применением методики Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Его выполнила команда волонтеров от Санкт-Петербургского морского технического университета и Красногвардейского района. Активисты разбирали морской мусор на восемь основных фракций и 173 подфракции. Такой мониторинг позволяет убирать отходы с пляжа на выбранном участке, а также анализировать состав мусора по категориям для определения его основных источников и для дальнейшей работы по уменьшению поступления мусора в Финский залив. Кроме того, в рамках акции участники проходили экологический квест, состоящий из 15 различных эколого-просветительских станций.

"Мероприятие состоялось согласно всем требованиям Роспотребнадзора о мерах безопасности. При регистрации участников всем была проведена термометрия, были выданы средства индивидуальной защиты и антисептики, также на территории акции дополнительно были установлены антисептические дозаторы", - отметили в пресс-службе.