Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина с 18 сентября

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan .

По данным радиостанции, ограничительные меры начнут действовать с 14:00 (время совпадает с московским) пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей, указывает Kan.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что решение о возобновлении карантинных мер было принято кабмином после длившегося более 7 часов заседания. В его начале в знак протеста против предложений правительственной комиссии по коронавирусу подал прошение об отставке министр строительства Яаков Лицман, в первой половине 2020 года возглавлявший министерство здравоохранения еврейского государства.

В Израиле для предотвращения распространения коронавируса с середины марта по начало мая действовали строгие карантинные меры, работали только продуктовые магазины и аптеки, были запрещены собрания, ограничено количество пассажиров в автомобилях. В июне после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - более тысячи, 5 августа - более двух тысяч, 12 сентября - около четырех тысяч заразившихся. С 27 мая из ранее введенных в стране из-за пандемии ограничений остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра и ношение медицинских масок вне дома. Штраф за ее отсутствие составляет сумму, эквивалентную 11 тыс. рублей.