Более 1 тыс. мероприятий прошли в рамках Российской креативной недели

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. мероприятий состоялись за семь дней по всей стране в рамках креативной недели. Перед слушателями выступили более 700 спикеров, сообщила в воскресенье директор Российской креативной недели и глава "Роскультцентра" Марина Абрамова.

"Российская креативная неделя стала событием по-настоящему федерального масштаба, в которое были вовлечены сотни городов по всей России, участие в мероприятиях приняли более 700 спикеров. Мы очень рады, что нам удалось объединить все креативные индустрии, обсудить новые форматы сотрудничества, инициировать диалоги между представителями творческих сообществ, власти и бизнеса", - приводят слова Абрамовой в пресс-службе.

Ключевой площадкой Недели стал Парк Горького в Москве, где с 11 по 13 сентября прошли бизнес-форум, концерты, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое. С 7 по 10 сентября специальные мероприятия проходили в регионах. "Мы уверены, что традиция проведения Российской креативной недели станет ежегодной", - говорит Абрамова.

Спикеры ТАСС также приняли участие в Неделе. Наталия Крючкова присоединилась к паблик-току "Го в журналистику?", а Ольга Хабарова - к дискуссии на тему "Как говорить с молодыми на серьезные темы: отличаются ли языки зумеров и миллениалов?". Обе сессии прошли 13 сентября в лектории №4 "Журналистика и издательское дело".

Одним из главных событий "Российской креативной недели" стал Форум креативного бизнеса, который объединил крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед креативными индустриями. Генеральный партнер программы Форума - Фонд "Росконгресс".

В настоящий момент понятие "креативный" относится к 14 индустриям, в частности, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии и разработка программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектура, проектирование и дизайн. Организаторами "Российской креативной недели" выступают "Роскультцентр", социальная платформа фонда Росконгресс - фонд Инносоциум, Российский книжный союз, при поддержке Фонда Президентских грантов. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.