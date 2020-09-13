ОП выявила около 2 тыс. фейков о голосовании на избирательных участках

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый зампредседателя координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что палата выявила около 2 тыс. недостоверных сообщений о голосовании на избирательных участках на выборах в сентябре.

"О традиционном голосовании Общественная палата на сегодняшний вечер выявила около 2 тыс. фейковых сообщений", - сказал Малькевич в информационном центре ЦИК в воскресенье.

При этом он отметил, что к дистанционному электронному голосованию на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях "не было никаких замечаний ни к организации процесса, ни каким-то техническим сбоям". "И вокруг дистанционного электронного голосования в этот раз ни единого фейка, ни единого вброса, никакой ложной информации", - отметил он.