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Единый день голосования - 2020

ОП выявила около 2 тыс. фейков о голосовании на избирательных участках

В то же время, как сообщили в палате, вокруг дистанционного электронного голосования не было ложной информации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый зампредседателя координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что палата выявила около 2 тыс. недостоверных сообщений о голосовании на избирательных участках на выборах в сентябре.

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"О традиционном голосовании Общественная палата на сегодняшний вечер выявила около 2 тыс. фейковых сообщений", - сказал Малькевич в информационном центре ЦИК в воскресенье.

При этом он отметил, что к дистанционному электронному голосованию на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях "не было никаких замечаний ни к организации процесса, ни каким-то техническим сбоям". "И вокруг дистанционного электронного голосования в этот раз ни единого фейка, ни единого вброса, никакой ложной информации", - отметил он.

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