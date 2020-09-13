В Израиле могут продлить введенный карантин при ухудшении ситуации

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Введенный на три недели с 18 сентября в Израиле карантин может быть продлен после 9 октября в случае сохранения неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в стране. С таким предупреждением выступил в воскресенье в ходе пресс-конференции в Иерусалиме премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Карантин продлится три недели, но он может быть продлен в случае необходимости", - сказал премьер, чье выступление транслировала правительственная пресс-служба. Он отметил, что в последнее время количество "красных зон" в стране, где отмечаются повышенные темпы распространения коронавируса, увеличилось с 30 до 70, а потому "правительство вынуждено действовать".

Газета The Jerusalem Post сообщает, что решение о возобновлении карантинных мер было принято кабмином в воскресенье после длившегося более 7 часов заседания. По данным государственного израильского радио Kan, ограничительные меры будут действовать с 14:00 (время совпадает с московским) 18 сентября, когда в Израиле начинают отмечают Рош ха-Шана (новый год по еврейскому календарю), по 9 октября, когда празднуется Симхат Тора (Радость Торы). Израильтянам будет запрещено отходить на расстояние более 500 метров от своих домов, "кроме как для индивидуальных занятий спортом", собрания будут ограничены до 10 человек в помещениях и до 20 человек на улице, закроются рестораны, спортивные залы и школы, в госсекторе продолжит работу не более половины персонала, а в частном секторе предприятиям будет запрещено принимать посетителей, указывает радиостанция.

"Я знаю, что эти шаги очень болезненны для нас всех. Мы точно не сможем отметить праздники в кругу наших больших семей", - отметил Нетаньяху, отвечая на вопросы журналистов в Иерусалиме в воскресенье.

Газета Yedioth Ahronoth подчеркивает, что Израиль стал первой страной в мире, где в ходе пандемии нового коронавируса "повторно вводится тотальный карантин". В еврейском государстве с середины марта по начало мая действовали строгие карантинные меры, работали только продуктовые магазины и аптеки, были запрещены собрания, ограничено количество пассажиров в автомобилях. В июне после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - более тысячи, 5 августа - более двух тысяч, 12 сентября - около четырех тысяч.

С 27 мая из ранее вводившихся из-за пандемии ограничений в стране до сих пор оставались в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра и ношение защитной маски вне дома, штраф за ее отсутствие составляет сумму, эквивалентную 11 тыс. рублей.