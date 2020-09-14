Премьера шоу о поступлении в ГИТИС пройдет на видеоплатформе "Смотри Mail.ru"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС), медиагруппа "Красный квадрат" и компания Mail.ru Group представят онлайн-проект о поступлении в театральный вуз "Приходите завтра!". Первый выпуск шоу выйдет в понедельник на видеоплатформе "Смотри Mail.ru", сообщили ТАСС в пресс-службе ГИТИСа.

Участниками проекта стали молодые люди из 121 российского города, а также из 13 стран. Они прошли отбор у экспертной приемной комиссии, в составе которой были ведущие педагоги ГИТИСа и уже известные выпускники театрального вуза.

К старту проекта были отобраны 40 человек, которые затем прошли творческие онлайн-испытания. В результате в финале оказались восемь человек. Финал представлял собой уже очный конкурс, где был выбран победитель, который зачислен на актерский факультет ГИТИСа.

"Проект "Приходите завтра!" - это шанс для многих ребят, мечтающих об актерской профессии, показать приемной комиссии свои способности онлайн, практически не выходя из комнаты", - отметил генеральный директор "Красного квадрата" Илья Кривицкий, слова которого привели в пресс-службе. - Мы верим в то, что какие бы преграды ни встречались на пути, настоящий талант, энергия и желание сделать что-то новое, необычное, всегда преодолеют любые барьеры".

Он отметил, что проект посвящен памяти журналиста и продюсера Сергея Кушнерева, от которого авторы шоу около 20 лет назад услышали эту идею. Шоу состоит из пяти эпизодов, они будут выходить раз в неделю на платформе "Смотри Mail.ru". Кроме того, проект будет доступен в официальном паблике ГИТИСа во "ВКонтакте" и в официальной группе "Красного квадрата" в "Одноклассниках".

Как рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, институт выступает категорически против обучения и прослушиваний абитуриентов онлайн, но готов посмотреть, что получится в результате проекта.

"Мы открыты к самым разным экспериментам и, если в результате онлайн-просмотров удастся найти достойных, будем только рады, хотя и останемся при прежних своих убеждениях", - приводят его слова в пресс-службе.