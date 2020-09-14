Жители восьми квартир пострадавшего от обрушения дома в Приморье вернулись домой

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Жители половины дома в селе Вознесенка Хорольского района Приморья, который пострадал от обрушения в результате ЧП в минувшие выходные, вернулись в свои квартиры с разрешения властей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела по ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова.

"Один подъезд дома остался целым, часть жителей вернулись сегодня в свои дома, это восемь квартир. Остальные жители уехали к родственникам, в пункте временного размещения сегодня никого не осталось", - сказала собеседница агентства.

Он добавила, что первые пятеро жителей дома получили выплаты по 10 тыс. рублей на покупку предметов первой необходимости.

Утром 13 сентября в доме в селе Вознесенка в Хорольском районе произошло возгорание и обрушение потолочного перекрытия, предположительно вызванное взрывом бытового газа. Погиб мужчина 1940 года рождения. По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек - сарая и гаража. Затем в его квартире произошел взрыв, вызвавший обрушение потолочных плит и возгорание. Возбуждено уголовное дело.

В 16 квартирах дома проживал 21 человек, первоначально всех жильцов эвакуировали в дом культуры. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил оказать пострадавшим гражднам материальныую помощь. По 10 тыс. получат семьи на покупку предметов первой необходимости, и по 50 или 100 тыс. за частичную или полную потерю имущества. Семьи, у которых жилье полностью разрушено, получат сертификаты на покупку новых квартир.