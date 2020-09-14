Опрос: почти 40% фрилансеров в России без опыта готовы работать 40 часов в неделю

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 40% опрошенных фрилансеров в России, не имеющих опыта работы, готовы выполнять заказы полную рабочую неделю. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов исследования, которое провели аналитики биржи фриланса FL.ru и IT-холдинга TalentTech.

"До 39% пользователей без опыта работы готовы выполнять заказы полную рабочую неделю. 20% исполнителей среднего уровня могут работать только по выходным", - говорится в материалах.

Аналитики поделили фрилансеров на три группы. Так, 72% только входят в профессию: они занимаются домашними делами, работают в штате или учатся. Респонденты отвечали, что рассчитывают впоследствии получить стабильный поток заказов (44%), найти небольшую временную подработку (32%). А 10% поставили цель наработать таким образом портфолио и готовы выполнять заказы бесплатно.

Во вторую группу вошли специалисты, которые оценивают свой уровень как средний - это 17% опрошенных. Они имеют опыт работы более двух лет, есть примеры выполненных заказов, в основном это учащиеся и работающие. Респонденты отвечали, что хотят получить стабильный поток заказов (55%), найти небольшую временную подработку (29%). Порядка 34% готовы уделять фрилансу полную рабочую неделю.

К третьей группе отнесены пользователи, которые считаются экспертами в своем деле - порядка 9,8%. Так, 55% из них уже выполняют проектную работу на фрилансе, главная цель для 80% респондентов из этой группы - стабильный поток заказов. Выполнять заказы полную рабочую неделю готовы 38%, только 8% - по выходным.

Проблемы

Кроме того, аналитики узнали, с какими проблемами сталкиваются новые пользователи биржи фриланса. Порядка 34,3% опрошенных сообщили о пустом портфолио, из-за чего заказчик относится к работнику с недоверием, 20,2% заявили о нехватке знаний по специализации, 16,9% - о недостаточном количестве заказов. А 5,9% респондентов не могут грамотно вести переговоры с заказчиками.

Исследование проведено с марта по август 2020 года, участие в опросе приняли 915 человек.