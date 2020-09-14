В Якутии на поддержку деятельности студотрядов направят более 8,6 млн рублей

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Студенческим отрядам в Якутии направят более 8,6 млн рублей для поддержки их деятельности, проект выиграл грант главы республики на развитие гражданского общества в регионе. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в республиканском министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям.

"На проект Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" направлено более 8,6 млн рублей по итогам конкурса на гранты главы Республики Саха (Якутия) в 2020 году. Весь процесс конкурса - от приема заявок до заключения экспертиз - проходил в электронном формате", - сказали в ведомстве.

Как сообщил руководитель регионального штаба организации "Российские студенческие отряды" Айсен Соловьев, грант направят на закупку средств индивидуальной защиты, на перевозку бойцов туда и обратно до места работы в районах Якутии и регионах России и популяризацию движения. "Мы охватываем порядка 16 муниципальных образований в Якутии, в следующем году хотелось бы увеличить их количество", - сказал Соловьев.

Конкурс на гранты главы республики впервые прошли в этом году, где 11 грантовых конкурсов объединили в единое мероприятие. Для обработки заявок был запущен региональный интернет-портал. Как отметили в региональном Минмолодежи, Якутия одной из первых на Дальнем Востоке организовала конкурс в таком формате.

На конкурс было подано более 250 заявок от свыше 230 организаций со всех районов республики. Поддержку получили 43 проекта всего на сумму более 56 млн рублей, поддержан каждый пятый проект (19% от всех проектов).