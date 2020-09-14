Гольдштейн рассчитывает на дальнейшую поддержку федерального центра в развитии ЕАО

ТАСС, 14 сентября. Избранный губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поблагодарил жителей области за поддержку и заявил, что развитие региона продолжится при поддержке федерального центра. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Отдав за меня свои голоса, вы не только избрали главу региона, но и поддержали предложенный мною путь развития ЕАО на ближайшие годы. Вашу безоговорочную поддержку расцениваю как одобрение проделанной работы и начатых нами преобразований. Убежден, что при поддержке федерального центра мы сумеем решить стоящие перед нами задачи, сделаем все, чтобы регион стал процветающим, современным, комфортным для жизни", - написал Гольдштейн.

Он отметил, что оказанная поддержка жителей области - это показатель работы за последнее время не только его, но и команды правительства региона, а также работы руководства страны по развитию Дальнего Востока. Ранее в интервью ТАСС Гольдштейн сообщал, что с декабря прошлого года, после его назначения в качестве врио губернатора, регион неоднократно получал суммы из федерального бюджета на решение проблем с выравниванием бюджета, на соцподдержку граждан, погашение кредиторской задолженности, на компенсацию выпадающих доходов во время пандемии, а также на другие мероприятия, ориентированные на решение острых проблем в области, копившихся десятилетиями.

"За всю предвыборную кампанию я ничего не обещал. Мы делали дело: наводили элементарный порядок на территории, строили дороги, тротуары, высаживали цветы на газоны, ремонтировали детские сады и школы. И это дало свой результат. Спасибо за то, что вы поддержали меня, мою команду, поддержали партию "Единая Россия" в ее стремлении изменить жизнь к лучшему. Не все получается сразу, но не ошибается тот, кто ничего не делает", - написал Гольдштейн.

Гольдштейн на выборах набрал 82,5% голосов. 12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, назначив врио руководителя региона Гольдштейна. Тогда он являлся членом Совета Федерации от ЕАО.