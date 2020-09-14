Учебный год начался в очном формате в Дальневосточном федеральном университете

"14 сентября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) стартовал новый учебный год для всех программ высшего образования. Учебный процесс возобновлен в очном формате впервые после того, как 23 марта этого года был переведен в электронную среду с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Занятия организованы с соблюдением требований, установленных специальными рекомендациями Роспотребнадзора", - сказали в пресс-службе.

Новый учебный год в ДВФУ по всем уровням и формам обучения начали более 17,5 тыс. студентов. На первый курс зачислено почти 5,3 тыс. абитуриентов из 71 субъекта РФ, из них более 3 тыс. по направлениям бакалавриата и специалитета. В магистратуру поступили более 1,8 тыс. человек, на ординатуру и аспирантуру - 170. Иностранные студенты, которые не смогли приехать в ДВФУ из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса, будут обучаться в онлайн-формате.

Перед началом учебного года в ДВФУ были усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, студенты, преподаватели и сотрудники могут пройти в гостиничные, учебные и административные корпуса только в масках, вуз обеспечивает всех многоразовыми масками, а на входе в учебные корпуса можно получить также одноразовую маску. В университет не будут допускаться люди с признаками инфекционных заболеваний - повышенной температурой, кашлем, насморком.

"Традиционно учебный год в ДВФУ начался с адаптационной программы. Первокурсников 14 сентября ждет общение с директорами школ, лекции ведущих ученых и партнеров школ в TED-формате по наиболее актуальным проблемам науки и прорывным исследованиям, а в последующие дни - знакомство с университетом, студенческими организациями и инфраструктурой кампуса", - сообщили в пресс-службе.

Нововведением стали электронные пропуска. Проходить в гостиничные, учебные, административные корпуса теперь можно, показав охране экран телефона с открытой страницей портала "Мой универ". Вместе с тем, по желанию можно оформить также обычные пластиковые пропуска.