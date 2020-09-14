Казахстан закупил более 2 млн доз российской вакцины против гриппа

НУР-СУЛТАН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана закупили более 2 млн доз российской вакцины "Гриппол+". Прививку сделали министру здравоохранения республики Алексею Цою, он стал одним из первых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана в понедельник.

"В 2020 году прививочная кампания стартует в Казахстане 15 сентября, она продлится до 15 ноября. Единым дистрибьютором закуплено более 2 млн доз вакцины "Гриппол+" производства России для более 10% населения. Вакцина содержит антигены трех штаммов гриппа A(H3N2), А(H1N1) и В", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава накануне старта республиканской вакцинации получил прививку от гриппа в поликлинике №6 города Нур-Султана. Он отметил, что осенний период всегда опасен заболеваемостью ОРВИ и гриппа.

"В этом году вакцинация населения особо важна, так как в условиях пандемии коронавируса может произойти наслоение заболеваемости, и тогда нам будет сложно удержать достигнутую стабилизацию ситуации. Поэтому на этот раз мы начинаем вакцинацию населения на две недели раньше. И я на своем примере хочу вам показать, что вакцина, которую закупает Казахстан, безопасна, она прошла все необходимые лабораторные испытания и контроль качества на все этапах", - пояснил министр здравоохранения.

В Казахстане вакцинация от гриппа проводится бесплатно для детей дошкольного и школьного возраста, медицинских работников, беременных женщин, пожилых лиц старше 60 лет, людей с рядом хронических заболеваний.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа, а с 31 августа начался второй этап послабления карантинных мер.