На Чукотке продлили режим ограничений из-за коронавируса

ТАСС, 14 сентября. Ограничения из-за угрозы распространения коронавируса продлили на Чукотке до 28 сентября, сообщается в понедельник на сайте окружного правительства.

"В округе по-прежнему остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Жителям необходимо соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах, а также масочный режим при посещении медицинских организаций, организаций, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, в аэропортах, магазинах, при поездках в общественном транспорте, в том числе такси. Также сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Продолжается тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино", - говорится в сообщении.

В июле Чукотка перешла на третий этап снятия ограничений. С соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора начали работу предприятия общественного питания, также возобновили работу кинотеатры. Разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе, а в помещении на каждого человека должно быть не менее 4 кв. м площади.

В настоящий момент в округе зарегистрировано 179 случаев заражения коронавирусом, 169 человек выздоровели, двое умерли.