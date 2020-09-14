Роскачество проверило маринованные огурцы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскачество провело повторную проверку маринованных огурцов и выявило недостоверности в маркировке, связанные с размером этих овощей. Об этом говорится в сообщении организации.

Проверку Роскачества в 2020 году прошли маринованные огурцы семи торговых марок: "Пиканта", Green Ray, "Хороший день", Lutik, "6 соток", "Просто" и Bonduelle. Эксперты проверяли огурцы на наличие потенциально небезопасных веществ (кадмий, свинец, мышьяк, мезофильные клостридии, неспорообразующие микроорганизмы и плесневые грибы, нитраты и др.), подсластители, пестициды (339 препаратов), физико-химические показатели (массовая доля растворимых сухих веществ в заливке, посторонние примеси, массовая доля титруемых кислот и др.), маркировку и органолептические показатели (вкус, цвет, консистенция, качество заливки).

"По результатам проверки эксперты выявили недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов; избыток уксусной кислоты; претензии к внешнему виду: плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, некоторые из производителей открыто заявили, что огурцы завезены из Азии, другие указали дату производства продукции, несвойственную условиям российского климата (сезон промышленного производства огурцов в России длится в среднем с середины июня до середины августа, при хороших погодных условиях - до сентября). Например, согласно дате на этикетке, огурцы Bonduelle были произведены в апреле, страной происхождения указана Индия. В то же время огурцы "Просто" датируются январем, а страной происхождения заявлена Россия. "Отечественные огурцы, произведенные, например, раньше июня или позже сентября, скорее всего, являются перефасованной продукцией, которая поступила в Россию из стран Южной Азии", - считают в Роскачестве.

При этом в организации отметили, что импортные огурцы перевозятся в концентрированной уксусной кислоте, которая не позволяет им испортиться, чтобы продукция смогла добраться до пункта назначения.

Итоги проверки брендов

Как сообщили в Роскачестве, итоги повторной проверки маринованных огурцов под брендом Green Ray показали, что производитель учел полученные ранее замечания и устранил недостатки. Замечания остались только к органолептике и наличию пестицидов в следовых количествах (не является нарушением законодательства). Огурцы под брендом "6 соток", напротив, сдали позиции. У Роскачества возникли замечания к продукции, связанные с внешним видом, не соответствующим ГОСТу: плоды неоднородные по размеру, отдельные огурцы примяты.

У Bonduelle Роскачество нашло недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов, обнаружило избыток уксусной кислоты и также выявило претензии к внешнему виду. Кроме того, слишком мала массовая доля растворимых сухих веществ в заливке. Это может говорить о том, что в огурцах мало пряностей, считают в организации.

Замечания Роскачества по итогам проверки огурцов под брендом "Пиканта" связаны только с внешним видом (огурцы неоднородные по размеру, есть чересчур маленькие). Похожие замечания возникли у экспертов и при проверке корнишонов под торговой маркой Lutik. Кроме того, эта продукция отличается повышенным содержанием соли.

Что касается "Просто", то огурцам под этой торговой маркой помешали стать "отличниками" неоднородный размер плодов и доля огурцов относительно массы нетто (жидкости много, огурцов мало). Также в продукте слишком много уксусной кислоты и соли (по сравнению с нормами ГОСТа). Продукт "Хороший день" (собственная торговая марка сети магазинов "Магнолия"), который ранее не проверяло Роскачество, как показала проверка, полностью безопасен и не вводит потребителя в заблуждение, но в сравнении с другими исследованными товарами проигрывает по отдельным показателям.