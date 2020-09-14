Трамп связал наличие санитарных ограничений с повышенным уровнем самоубийств и насилия

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп связал сохранение введенных в связи с коронавирусом жестких санитарных ограничений в ряде американских штатов с повышенным уровнем самоубийств, домашнего насилия и употребления наркотиков. Соответствующую позицию он изложил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада).

"Закрытие страны уничтожит жизни и мечты десятков миллионов американцев", - сказал Трамп, пообещав, что, в отличие от своего соперника-демократа Джозефа Байдена, не будет повторно вводить в стране жесткие санитарные ограничения.

По его словам, во всех штатах, которые оставляют в силе санитарные ограничения, у власти сейчас находятся демократы. "Посмотрите на Северную Каролину, Пенсильванию - во всех штатах, где сохраняются ограничения, дела идут не очень хорошо. И во всех в них - губернаторы-демократы. Если вы посмотрите на уровень самоубийств, <...> на домашнее насилие, наркотики, все эти проблемы, - мы не можем этого допустить. Откройте ваш штат! Вы должны открыть ваш штат! Это все политика", - подчеркнул Трамп.

Само предвыборное мероприятие американского лидера прошло на территории завода в закрытом помещении. Трибуна располагалась внутри большого ангара. Как можно было заметить на кадрах видеозаписи, которую транслировали национальные телеканалы, многие участники митинга не носили медицинских масок, как того требуют санитарные нормы, а также не соблюдали социальную дистанцию.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 194 тысяч человек.