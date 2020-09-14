Международная математическая олимпиада для школьников впервые пройдет онлайн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международная математическая олимпиада для школьников впервые пройдет в дистанционном формате 20 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба Минпросвещения РФ.

"20 сентября состоится онлайн-церемония открытия 61-й Международной математической олимпиады для старшеклассников. Из-за эпидемиологической ситуации конкурсные состязания впервые в истории олимпиады пройдут в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

В олимпиаде примут участие команды из 113 стран. Организационный комитет состязания возглавляют министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Состязание включает два тура, задания охватывают разные области школьной математики. Россию представляет команда из шести старшеклассников.

Из-за пандемии испытания пройдут в национальных соревновательных центрах в присутствии наблюдателей. Основной площадкой в России станет Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Онлайн-церемония награждения победителей и призеров пройдет 28 сентября.

Международная математическая олимпиада - ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов.