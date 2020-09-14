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Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре

Единовременную выплату получили почти 15 жильцов сгоревшего дома в Краснодаре

Им выплатили по 10 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Жильцы сгоревшего на улице Российской в Краснодаре многоквартирного дома, у которых в результате пожара полностью уничтожено имущество, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, заявил в ходе городской планерки вице-мэр Андрей Дорошев в понедельник.

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"По выплатам - небольшие, по 10 тыс. рублей - людям, у которых полностью потеря имущества: 14 человек с 8 этажа - получили", - сказал Дорошев, уточнив, что единовременные выплаты осуществлены за счет внебюджетных средств благодаря финансовой помощи местных предпринимателей.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался около двух часов ночи на воскресенье. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. В доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек.

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РоссияКраснодарский крайКрупный пожар в жилом доме в Краснодаре
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