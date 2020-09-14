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Пандемия COVID-19

Более 29 млн человек в мире заразились коронавирусом

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США
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© EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI

ТАСС, 14 сентября. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 29 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, число инфицированных сейчас составляет 29 006 033, умерли 924 105, выздоровели 19 625 959 человек. Больше всего случаев заражения (6 519 979) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455).

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