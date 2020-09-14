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Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре

Размещенных в гостиницах жителей сгоревшего дома в Краснодаре обеспечат питанием

Гостиницы и питание для всех пострадавших предоставляются бесплатно

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Жильцов сгоревшего на улице Российской в Краснодаре многоквартирного дома, которые временно размещены в гостиницах города, обеспечат трехразовым питанием. Об этом заявил в понедельник в ходе городской планерки мэр Краснодара Евгений Первышов.

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По данным вице-мэра Андрея Дорошева, на данный момент в гостинице "Кавказ" размещены 108 человек (14 детей), в гостинице "Москва" - 67 человек (16 детей).

"Гостиницы для людей пострадавших [предоставляются] абсолютно бесплатно, плюс мы включаем туда трехразовое питание", - сказал Первышов.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался в ночь с субботы на воскресенье примерно в два часа. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрупный пожар в жилом доме в Краснодаре
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