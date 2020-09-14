В Забайкалье развернут дополнительно 265 коек для пациентов с коронавирусом

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Минздрав Забайкальского края к 17 сентября развернет дополнительно 265 коек для пациентов с коронавирусом из-за роста заболеваемости, сообщила на оперативном заседании краевого правительства в понедельник и.о. вице-премьера края Инна Щеглова.

Максимальное число коек для заразившихся коронавирусом было развернуто в Забайкальском крае в конце июня, тогда одновременно болели больше 1,2 тыс. человек. 10 июля в Чите свернул работу мобильный военный госпиталь, присланный по поручению президента России Владимира Путина. С тех пор краевые власти постепенно сокращали число коек.

"Пятнадцать коек только свободно, 30 планируется освободить в связи с выпиской сегодня к концу дня, 14 - завтра. С завтрашнего дня вводим дополнительно 65 в КВД [краевом кожно-венерологическом диспансере] и 17 сентября [развернем] 200 коек в госпитале ветеранов", - сказала Щеглова.

Пока в регионе развернуто 380 коек для заразившихся коронавирусом.

Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, в Забайкалье отмечается худшая динамика заболеваемости среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). "Темп прироста за сутки - 1,3%, средний показатель по России равен 0,5%. К сожалению, наша динамика худшая в ДФО. Около половины всех случаев приходится на Читу", - сказала специалист.

В конце июля власти сняли ограничения для всех сфер бизнеса в регионе, а с 26 августа разрешили проводить массовые мероприятия. С тех пор в Забайкалье наблюдается постепенный рост количества заразившихся. При этом продолжает действовать обязательный масочный режим, также требование о самоизоляции для жителей старше 65 лет.