Матвиенко и Володин поздравили Медведева с юбилеем

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравили зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с 55-летним юбилеем.

Целеустремленный политик, Медведев внес значительный вклад в развитие России и укрепление ее авторитета на международной арене. Такое мнение выразила Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю 55-летия Медведева.

"Ваша многолетняя плодотворная государственная деятельность заслуживает самого искреннего уважения. Целеустремленный и опытный политик, вы внесли значительный вклад в развитие России, укрепление ее авторитета на международной арене", - говорится в телеграмме.

Спикер Совфеда отметила заслуги Медведева, под руководством которого создавались цифровые технологии и инновации, а также формировались благоприятные условия для модернизации и повышения конкурентоспособности экономики.

"Сегодня ваши знания и профессионализм направлены на решение стратегически важных задач в сфере безопасности Российской Федерации, противодействие глобальным вызовам современности, защиту национальных интересов. Пусть все ваши начинания будут успешными, а задуманное непременно осуществится", - пожелала Матвиенко Медведеву.

Медведев вносит огромный вклад в развитие страны, он открыт для диалога и умеет слышать разные мнения, отметил Володин в своем поздравлении, текст которого опубликован в понедельник на думском сайте.

"Интересы и благополучие России, наших граждан - для вас главное. И вы вносите большой вклад в развитие страны, укрепление ее безопасности. Ваша открытость, готовность к диалогу, умение слышать разные мнения - важные качества", - отметил Володин.

Председатель Госдумы пожелал Медведеву здоровья и успехов.