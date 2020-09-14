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Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре

Источник: жилой дом в Краснодаре, где произошел пожар, соответствовал нормам безопасности

В 2012 году суд постановил ввести дом в эксплуатацию

ТАСС, 14 сентября. Жилой дом в Краснодаре, где в воскресенье произошел крупный пожар, соответствовал требованиям строительных норм и правил. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

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"Дом соответствовал требованиям строительных норм и правил (СНиП), предъявляемым к многоквартирным жилым домам и жилым помещениям по своим конструктивным характеристикам и объемно-планировочному решению, и не создавал угрозу жизни и здоровью людей", - сказал собеседник агентства.

Проверка дома на соответствие требованиям СНиП проводилась в 2012 году. Тогда же суд постановил ввести дом в эксплуатацию. Строительно-техническую экспертизу проводила Ростехинвентаризация (БТИ), которая выдала положительное заключение.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался в ночь на воскресенье примерно в два часа. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрупный пожар в жилом доме в Краснодаре
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