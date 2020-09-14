В Рособрнадзоре надеются, что переводить школьников на дистанционное обучение не придется

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса в новом учебном году не придется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого", - сообщил он в понедельник на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР).

Музаев также заявил, что случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса сейчас единичны.

"Мы сейчас мониторим информацию, буквально вчера доклад был, что несколько школ уже или отдельно взятые классы из-за того, что есть снова вспышки инфекции, пока небольшие, где-то в регионах, локальные, <…> уже переведены на дистанционное образование. Пока таких единицы. Мы надеемся, что роста не будет", - сказал Музаев, добавив, что в отношении таких классов будет проявлена гибкость в проведении ВПР.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

ВПР были перенесены на начало нового учебного года из-за пандемии коронавируса. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, за контрольные работы оценки ставить не будут, они нужны для диагностики уровня знаний школьников.