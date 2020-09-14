Прививки от коронавируса сделали уже более 250 жителей Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 250 жителей Москвы за пять дней сделали прививки от коронавируса, подавляющее большинство чувствуют себя отлично. Об этом сообщили в понедельник журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В России началась вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

"За пять дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых семи открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично - 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", - сказали в штабе. У остальных наблюдается незначительное повышение температуры.

Вакцину добровольцам будут вводить в два этапа с разницей в 21 день. Медики будут постоянно находиться на связи по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью технологий телемедицины.

Сейчас пострегистрационные испытания вакцины проводятся на базе семи центров, на этой неделе их количество увеличат до 20. Участником может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший коронавирусную инфекцию и не имевший контакта с заболевшими как минимум две недели. Женщинам также необходим отрицательный тест на беременность, и мужчины, и женщины могут принять участие только в том случае, если в предстоящие три месяца не планируют зачать ребенка.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации. Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.

В Москве испытывают вакцину "Спутник V", разработанную Центром им. Гамалеи и ставшую первой вакциной от коронавируса в мире, получившей официальную регистрацию.

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