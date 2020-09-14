Власти Забайкалья из-за пандемии отложили масштабную модернизацию ЖКХ

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края отложило в 2020 году масштабную модернизацию объектов ЖКХ перед отопительным сезоном, так как из-за пандемии коронавируса не получило на эти цели запланированную субсидию из федерального бюджета. Об этом на публичном отчете во вторник заявил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Илья Золотухин.

"Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции объектов планировалась за счет средств федерального бюджета. Эта сумма в размере 1,1 млрд рублей является большой и беспрецедентной для подготовки в Забайкальском крае. В связи со сложной экономической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией, в финансировании из федерального бюджета было отказано. Программа подготовки к отопительному периоду была профинансирована исключительно из средств краевого бюджета", - сказал Золотухин.

В итоге коммунальные службы перед отопительным сезоном выполнили только первоочередные работы для безаварийного прохождения пиковых нагрузок зимой. При этом износ объектов коммунального хозяйства в регионе, по словам министра, составляет 75-80%.