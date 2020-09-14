В Оренбуржье слепого мужчину лишили водительских прав

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Суд по требованию прокуратуры города Медногорска Оренбургской области лишил права управления транспортным средством мужчину, у которого диагностирована слепота обоих глаз, надзорное ведомство проверяет обстоятельства получения инвалидом водительского удостоверения в 2018 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры Оренбургской области.

"С 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз "слепота обоих глаз". Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение. Учитывая данное обстоятельство, прокурор города добился в суде лишения автолюбителя права управления транспортными средствами", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, суд согласился с позицией надзорного ведомства и прекратил действие выданных ранее водительских прав в связи с состоянием здоровья ответчика. Решение суда в законную силу не вступило.

"В настоящее время органы прокуратуры проверяют обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами. Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки", - отмечается в сообщении.